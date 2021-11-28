Обновлённый HUAWEI MateBook D 14 появился в России

Компания HUAWEI объявила о старте продаж в России обновлённых ноутбуков HUAWEI MateBook D 14, оснащённых процессорами нового поколения AMD Ryzen 5 5500U, безрамочными экранами, твердотельными накопителями объёмом 512 ГБ и усовершенствованной системой охлаждения.

Обновлённый HUAWEI MateBook D 14 построен на базе 7-нм процессора AMD Ryzen 5 5500U, созданного по архитектуре AMD Zen 2 и имеющего шесть ядер и 12 потоков. За графику отвечает встроенная видеокарта AMD Radeon Graphics.

В качестве оперативной памяти используется DDR4 объёмом 8 ГБ и с твердотельными накопителями NVMe PCIe на 512 ГБ.





Экран HUAWEI MateBook D 14 оснащается 14-дюймовой IPS матрицей, способен воспроизводить 45% цветового пространства NTSC и имеет максимальную яркость до 250 нит при контрастности до 800:1. Ширина верхней и боковых рамок составляет 4,8 мм, благодаря чему полезная площадь экрана достигает 84%.

Ноутбук выполнен в корпусе из алюминиевого сплава с гладкой металлической текстурой поверхности, прошедшей механическую обработку. При габаритах 322,5×214,8×15,9 мм HUAWEI MateBook D 14 весит 1,39 кг.

Обновлённый ноутбук HUAWEI MateBook D 14 в цвете «космический серый» на базе процессора AMD Ryzen 5 5500U (8 ГБ + 512 ГБ) появился в продаже в России по рекомендованной розничной цене 64 990 рублей.