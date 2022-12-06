Обнаружен вирус с управление через Telegram

Специалисты компании Positive Technologies обнаружили вирус-шпион TgRAT, который управлялся с помощью Telegram. Для этого использовались закрытые чаты.

Сама программа «заточена» под похищение конфиденциальной информации на конкретных машинах. При этом антивирусные системы пока не научились выявлять его. Рекомендуется использовать систему мониторинга трафика, чтобы отслеживать, что именно передаётся из корпоративной сети и внутри неё.

На данный момент многие компании используют Telegram в качестве корпоративного мессенджера, что стимулирует хакеров создавать вирусы для распространения или через него. В компании дали ряд рекомендаций для служб безопасности, как им действовать в случае заражения.

Также в Positive Technologies заявили о росте числа кибератак в третьем квартале — на 10% по сравнению со вторым кварталом текущего года.