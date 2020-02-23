Поставщики Apple отрицают перенос релиза iPhone 12

На днях агентство Nikkei говорило о том, что презентация iPhone 12 перенесется с сентября 2020 на более позднее время. Тем не менее, некоторые поставщики комплектующих для смартфонов компании Apple рассказали, что пока не было никаких предпосылок для переноса релиза новых флагманов.

Производители тайваньских печатных плат уверяют, что не получали от компании никаких известий о задержке производства iPhone с поддержкой 5G и работают в штатном режиме.

Однако и Nikkei напрямую не сообщила об отмене сентябрьского запуска iPhone 12. Обсуждается только такой возможный исход в Купертино. Не более чем после принятия окончательного решения поставщики получат соответствующую информацию.

Интересен тот факт, что в одном из источников Nikkei говорилось об осведомленности производителей деталей на данный счет, но тайваньские фабрики отрицают эту информацию.