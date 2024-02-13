Nvidia запустила локальную генеративную нейросеть Chat with RTX

Nvidia представила генеративную нейросеть под названием Chat with RTX, способную работать локально на компьютерах с операционной системой Windows. Отличительной чертой Chat with RTX является независимость от интернета. Пользователям доступны две языковые модели: Mistral и Llama 2.

Create A Personalized AI Chatbot with Chat With RTX

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Одной из важных возможностей нейросети является возможность сканирования локальных файлов, таких как *.txt, *.pdf, *.doc, *.docx и *.xml, для поиска ответов. Более того, Chat with RTX может извлекать информацию из видео и плейлистов на YouTube.

Благодаря локальной работе и отсутствию обращений к облачным серверам, все данные пользователя остаются на его компьютере. Для запуска нейросети необходима видеокарта серии RTX 30 или 40 с 8 ГБ видеопамяти, 16 ГБ оперативной памяти и достаточный объем дискового пространства. Размер установочного файла составляет 35 гигабайт.

Скачать можно по ссылке.