Nvidia представила технологию RTX VSR для улучшения качества видео

Nvidia представила новую технологию RTX VSR, которая позволяет повышать разрешение в видео с помощью ИИ. Технология уже доступна в браузере Chrome 110 (110.0.5481.77) и в ближайшее время появится в Edge.

RTX VSR поддерживается только видеокартами RTX 30 и RTX 40, в дальнейшем в список могут быть добавлены и RTX 20. Технология позволяет поднять разрешение с Full HD до 4K UHD, что приводит к более качественной картинке, снижает потребление трафика и уменьшает нагрузку на CPU. Применить технологию можно в любом удобном месте — хоть на YouTube, хоть в стриминговом сервисе.

Несмотря на поддержку RTX VSR в Google Chrome опробовать её пока не получится без свежего драйвера от Nvidia.