NVIDIA представила игровую видеокарту RTX 3060 для слабых ПК

На проходящей CES 2021 компания NVIDIA продемонстрировала новую видеокарту RTX 3060 и первые карты 3000-серии для ноутбуков.

Новая RTX 3060 ориентирована для нетребовательных устройств. Благодаря ей пользователи могут играть в игры в высоком разрешении 1080p и даже в 1440p с трассировкой лучей.

Также видеокарта обладает фирменной технологией DLSS, управляемая нейросетью для детализации изображения с низким разрешением. Игра может запуститься в разрешении 720p, но технология превратит картинку в более высокую по типу 1080p.

Характеристики RTX 3060:

– 12 ГБ графической памяти GDDR6;

– 3584 ядер CUDA;

– 28 тензорных ядер (RT);

– шина памяти 192-бит.

Кроме того, линейка пополнилась картами RTX 3060, 3070 и 3080 для ноутбуков. Ранее они были доступны для стационарных ПК.

Видеокарта RTX 3060 появится в продаже с февраля по цене $329.