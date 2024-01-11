Новый Xiaomi MIX 5 на Snapdragon 8 Gen 3 с «невидимой» фронталкой засветился в Geekbench

Неизвестный смартфон Xiaomi засветился в Geekbench с топовым процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 и встроенной в дисплей фронтальной камерой. По слухам, это может быть новый Xiaomi MIX 5.

Таинственное устройство имеет кодовое имя Suiren. Помимо флагманского процессора, смартфон получил 16 ГБ оперативной памяти и Android 14. В Geekbench Xiaomi Suiren набирает 2336 и 6837 баллов в одноядерном и многоядерном тестах соответственно.

Слухи по поводу Xiaomi MIX 5 основываются на том, что модель Mix 4 (2021) имела «невидимую» селфи-камеру. Однако, есть мнение, что гаджет может получить иное название из-за трехлетнего «затишья». Больше никакой информации об устройстве нет. В ближайшие недели смартфон должен появиться на сайтах сертификационных агентств.