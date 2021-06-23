Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Новости

Появился новый видеотизер Windows 11

Компания Microsoft опубликовала в Twitter новый тизерный видеоролик на тему будущей презентации Windows 11.

В видео показана женщина, в глазах которой отражаются новые обои для будущей ОС. Скорее всего, таким образом компания хочет подчеркнуть визуальные изменения. Как ожидается, новинку покажут уже завтра, 24 июня, в 18:00 МСК.

Помимо этого, ранее показали другой тизер, где акцент сделали на звуке. Возможно, дело в том, что новая ОС, судя по ранним утечкам, получит обновлённые звуки.

Сама Windows 11, как ожидается, будет поддерживать родные и сторонние виджеты, Android-приложения, графические приложения Linux и многое другое. Помимо этого, обещано бесплатное обновления для пользователей Windows 7, Windows 8.1 и Windows 10.

👉 Получайте самое новое в Вконтакте и Telegram

Источник:
Twitter, Twitter
Теги: 

Поделитесь своим мнением!

guest
0 Комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить