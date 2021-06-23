Появился новый видеотизер Windows 11

Компания Microsoft опубликовала в Twitter новый тизерный видеоролик на тему будущей презентации Windows 11.
В видео показана женщина, в глазах которой отражаются новые обои для будущей ОС. Скорее всего, таким образом компания хочет подчеркнуть визуальные изменения. Как ожидается, новинку покажут уже завтра, 24 июня, в 18:00 МСК.
Помимо этого, ранее показали другой тизер, где акцент сделали на звуке. Возможно, дело в том, что новая ОС, судя по ранним утечкам, получит обновлённые звуки.
Сама Windows 11, как ожидается, будет поддерживать родные и сторонние виджеты, Android-приложения, графические приложения Linux и многое другое. Помимо этого, обещано бесплатное обновления для пользователей Windows 7, Windows 8.1 и Windows 10.
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