Появился новый видеотизер Windows 11

Компания Microsoft опубликовала в Twitter новый тизерный видеоролик на тему будущей презентации Windows 11.

What’s next? Find out June 24th at 11 am ET when we go live. Set your reminder 👉 https://t.co/bk0mVX2d5S pic.twitter.com/bLZmqRyIgH — Windows (@Windows) June 22, 2021

В видео показана женщина, в глазах которой отражаются новые обои для будущей ОС. Скорее всего, таким образом компания хочет подчеркнуть визуальные изменения. Как ожидается, новинку покажут уже завтра, 24 июня, в 18:00 МСК.

Помимо этого, ранее показали другой тизер, где акцент сделали на звуке. Возможно, дело в том, что новая ОС, судя по ранним утечкам, получит обновлённые звуки.

The Microsoft Event is getting closer. Join us on June 24th at 11 am ET. Set a reminder 👉 https://t.co/CFxi6l6BZj pic.twitter.com/VrnJDORIGn — Windows (@Windows) June 21, 2021

Сама Windows 11, как ожидается, будет поддерживать родные и сторонние виджеты, Android-приложения, графические приложения Linux и многое другое. Помимо этого, обещано бесплатное обновления для пользователей Windows 7, Windows 8.1 и Windows 10.

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