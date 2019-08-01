Новый «Пуск» в Windows 10 можно активировать самостоятельно

Скорое обновление Windows 10 20H2 принесёт небольшие исправления в системе на графическом уровне. Другими словами ждать чего-то необычного явно не стоит, но вот «украшательства» с дополнениями операционки появятся.

Например, можно запустить обновлённый дизайн «Пуска» и дополнения для команды Alt-Tab. Чтобы их активировать нужно установить апдейт KB4568831 и внести небольшие изменения в реестр.

Открываем «Блокнот» и вставляем следующее:

Windows Registry Editor Version 5.00[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\ Control\FeatureManagement\Overrides\0\2093230218] “EnabledState”=dword:00000002 “EnabledStateOptions”=dword:00000000

Сохраняем файл под названием 20H2.reg, а после запускаем и принимаем изменения. Осталось только перезагрузить систему и новый «пуск» с дополнительными функциями в Windows 10 готов.