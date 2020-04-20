Новый iPad Air получит подэкранный Touch ID
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Новости

Новый iPad Air получит подэкранный Touch ID

Apple готовится к выпуску нового iPad Air со встроенным сканером отпечатков пальцев в дисплее. О планах компании сообщил инсайдер L0vetodream, который ранее предсказал анонс iPad Pro и MacBook Air 2020. Поэтому его словам можно верить.

По его данным новый iPad Air оснастят 11-дюймовым Mini-LED дисплеем с минимальными рамками по всему периметру. В сам дисплей будет встроен сканер отпечатков пальцев Touch ID нового поколения. Аналогичный появится в будущих iPhone.

Выход обновлённого iPad Air ожидается в сентябре текущего года.

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