Новый флагман Redmi K30S: Snapdragon 865 по цене в 26 тысяч рублей

Бренд Redmi представил смартфон K30S, который оказался полный клоном Xiaomi Mi 10T. В техническом плане модели идентичны, однако K30S стоит заметно дешевле. При этом она представлена только на китайском рынке.

Новинка оснащена IPS-экраном на 6,67 дюйма с разрешением Full HD+ и частотой 144 Гц. Есть процессор Snapdragon 865 с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ постоянной в базовой версии. Ёмкость батареи составляет 5000 мА·ч, есть поддержка быстрой зарядки на 33 Вт.

Из камер присутствуют модули на 64, 13 и 5 МП. Отметим, что цена стартует от 2299 юаней по предзаказу — около 26 тысяч рублей по курсу. А вот Xiaomi Mi 10T в Европе стоит уже 399 евро — около 45 тысяч рублей.

Пока неясно, появится ли K30S в нашей стране и сколько будет стоить.