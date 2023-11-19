Новые iPhone 16 и 16 Plus получат только 60-герцовые экраны

До анонса iPhone 16 ещё много времени, но слухи уже начали появляться. Согласно информации инсайдера Revegnus, будущие айфоны будут оснащаться только 60-герцевыми панелями LTPS. Более того, экраны iPhone 16 Pro и 16 Pro Max могут прибывать до 6,3 и 6,9 дюйма соответственно.

Стоит отметить, что сейчас на рынке большинство моделей от других производителей, оснащаются 90 и 120 Гц дисплеями.

Ранее появились слухи, что базовые iPhone 16 будут оснащаться 90-герцевыми экранами и кнопкой Action Button.

Напомним, что инсайдер Revegnus опубликовал оригинальные фото Samsung Galaxy Z Flip5 и озвучил его характеристики за несколько дней до выхода смартфона.