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Новые iPhone 16 и 16 Plus получат только 60-герцовые экраны

Фото аватара
Валентин Снежин сегодня в 15:24

До анонса iPhone 16 ещё много времени, но слухи уже начали появляться. Согласно информации инсайдера Revegnus, будущие айфоны будут оснащаться только 60-герцевыми панелями LTPS. Более того, экраны iPhone 16 Pro и 16 Pro Max могут прибывать до 6,3 и 6,9 дюйма соответственно.

Стоит отметить, что сейчас на рынке большинство моделей от других производителей, оснащаются 90 и 120 Гц дисплеями.

Ранее появились слухи, что базовые iPhone 16 будут оснащаться 90-герцевыми экранами и кнопкой Action Button.

Напомним, что инсайдер Revegnus опубликовал оригинальные фото Samsung Galaxy Z Flip5 и озвучил его характеристики за несколько дней до выхода смартфона.

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Валентин Снежин

Валентин Снежин

Редактор. Зависимая от гаджетов и кофеина форма жизни. Пишу горячие новости и разбираю сложные темы.
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