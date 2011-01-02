Новые iPhone 12 проиграли по автономности прошлогоднему iPhone 11 Pro

Английский YouTube-блогер Mrwhosetheboss решил сравнивать автономность всех выпускаемых iPhone с флагманскими iPhone 12 и iPhone 12 Pro. Для этого он создал тест, который максимально правдоподобно имитирует повседневную работу на смартфоне.

Самым слабым по зарядку оказался iPhone SE (2020). Он смог проработать всего 3 часа и 59 минут. Следом за ним идёт iPhone XR с показателем в 4 часа и 32 минуты. Дольше смог проработать iPhone 11, его аккумулятор дошел до 0% после 5 часов и 9 минут.

Новые iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro смогли проработать 6 часов и 34 минуты и 6 часов и 42 минуты соответственно. Самые лучшие показатели оказались у iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. «Прошка» проработало 7 часов и 36 минут, а Pro Max – 8 часов и 29 минут.

Стоит заметить, что в новых iPhone 12 батарейка значительно меньше своих предшественников. Интересно будет взглянуть на результаты после выхода iPhone 12 Pro Max.