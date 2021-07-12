Новые iPad Mini 6 получат другой дизайн

Журналист Марк Гурман из Bloomberg сообщил новые данные о будущих планшетах iPad mini 6. По его данным, серия получит самый существенный редизайн на последние 9 лет.

Гурман утверждает, что новинка будет похожа на iPad Air 4 с более тонкими рамками. Планшетам приписывают диагональ экрана от 8,5 до 9 дюймов и сканер отпечатка пальцев Touch ID, встроенный в клавишу питания. Она будет размещена на верхнем торце.

При этом кнопки Home под экраном не будет. Так что новинка будет отчасти напоминать нынешние iPad Pro.

Как ожидается, внутри будет установлен фирменный процессор Apple A14 Bionic, как и в Air 4. Ожидаемая стоимость новинки может быть дороже 400 долларов, однако пока это ишь предположение. Анонс может состояться в сентябре.