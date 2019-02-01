Новые AirPods выйдут в первой половине 2021 года

Беспроводные наушники AirPods третьего поколения могут появиться в продаже в первой половине 2021 года. Информация об этом появилась в зарубежных СМИ со ссылкой на предварительный отчёт партнёра Apple, который относится к цепочке поставок. Сборку новых AirPods могут поручить тайваньскому производителю Inventec.

Несколько источников, в том числе известный аналитик Мин-Чи Куо, указали, что AirPods следующего поколения должны появиться в продаже в первой половине следующего года.

Куо совсем недавно заявил, что по его информации новые AirPods будут иметь дизайн AirPods Pro, но с продвинутым набором функции. Кроме того, сами AirPods Pro второго поколения могут дебютировать во второй половине 2021 года.