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Новости

Новые AirPods выйдут в первой половине 2021 года

Беспроводные наушники AirPods третьего поколения могут появиться в продаже в первой половине 2021 года. Информация об этом появилась в зарубежных СМИ со ссылкой на предварительный отчёт партнёра Apple, который относится к цепочке поставок. Сборку новых AirPods могут поручить тайваньскому производителю Inventec.

Несколько источников, в том числе известный аналитик Мин-Чи Куо, указали, что AirPods следующего поколения должны появиться в продаже в первой половине следующего года.

Куо совсем недавно заявил, что по его информации новые AirPods будут иметь дизайн AirPods Pro, но с продвинутым набором функции. Кроме того, сами AirPods Pro второго поколения могут дебютировать во второй половине 2021 года.

Источник:
Macrumors
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Валентин

Валентин Снежин

Пишу про Apple и интересные штуки. Очень зависимая от кофеина форма жизни.

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