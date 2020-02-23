Новая версия Opera для Android увеличивает скорость загрузки страниц

Сегодня, больше, чем когда-либо, миллионам людей необходим интернет, чтобы они могли удаленно работать, оставаться в курсе последних новостей, чувствовать свою связь с внешним миром. При этом, увеличение объема интернет-трафика может замедлить скорость соединения в сети.

Сегодня Opera объявила о целом ряде улучшений в своем браузере Opera для Android, которые должен обеспечить пользователя быстрый браузингом даже в загруженных сетях.

В Opera для Android есть полезная функция экономии трафика. В настоящее время сети испытывают огромную нагрузку, и у некоторых пользователей снизилась скорость соединения из-за возросшего объема трафика.

В Opera пользователи могут ограничить использование пропускной способности сети, активировав режим экономии трафика в настройках браузера. Это позволяет быстрее загружать страницы, потребляя при этом меньше данных. Чтобы пользователи могли мониторить экономию данных, Opera переместила иконку функции в левую часть адресной строки, где каждый может видеть сколько данных было сэкономлено и при необходимости отключить функцию. Эта иконка появляется, как только режим экономии включен в настройках.

В новой версии своего Android-браузера, Opera представляет улучшенную функцию сохраненных страниц, которая теперь позволяет сохранять любой веб-сайт для чтения в оффлайне. Таким образом, раздел с сохраненными страницами может стать коллекцией статей и сайтов, которые будут доступны даже без подключения к интернету.

Android-пользователи также теперь имеют возможность кастомизировать место хранения сохраненных страниц. Это значит, что если закончился объем внутренней памяти, то страницу всегда можно сохранить на внешнюю карту и после этого легко и просто перемещать сохраненный контент между устройствами при необходимости.

Обновления в новой версии Opera для Android также затронули встроенный в браузер крипто-кошелек, dApp-портал и возможности Web 3-браузинга. С декабря 2018 года Opera остается единственным веб-браузером, по-настоящему готовым к блокчейну.

Также Opera стала поддерживать IPFS, децентрализованное “безоблачное хранилище” и крипто-доменные адреса, благодаря партнерству с Unstoppable Domains, которое позволяет давать простые имена адресам крипто-кошельков.