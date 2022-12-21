Новая нейросеть Point-E создаёт 3D-модели по текстовому описанию

В компании OpenAI открыли исходный код нейросети Point-E, которая может генерировать 3D-модели по текстовому описанию. Это позволит упростить создание моделей для игр и фильмов.

Сначала создаётся обычное изображение, затем его можно перевести в трёхмерный вид. Хотя модель получает низкий уровень детализации, её сразу можно использовать или доработать для последующего применения. Утверждается, что на генерацию уходит пара минут, а для работы хватает обычной видеокарты.

Пока что исследователи продолжают обучать нейросеть, чтобы улучшить качество детализации. Отметим, что это пока ранняя версия Point-E, однако компания делает большую ставку на эту технологию.