Ноутбуки Infinix серии Y1 появились в России

Infinix начал продавать на российском рынке ноутбуки Infinix Y1. Модельный ряд состоит из двух устройств: Y1 PLUS на базе процессоров Intel Core i3 и i5, а также Y1 PLUS NEO с Intel Celeron. Минимальный объем оперативной памяти каждой моделей составляет 8 Гб.

Infinix Y1 PLUS доступен в двух комплектациях по следующим ценам:

i3 / 256 Гб / 8 Гб — 38 990 руб.;

i5 / 512 Гб / 8 Гб — 44 990 руб.;

Infinix Y1 PLUS NEO будет продаваться только на площадке Wildberries по следующей цене:

Celeron N5100 / 256 Гб / 8 Гб — 29 990 руб.;

Ноутбуки серии Infinix Y1 обладают цельнометаллическим корпусом. Вес устройства составляет 1,8 кг, а толщина – 17.95 мм.

SSD диск устройства на 256 или 512 Гб поддерживает стандарт интерфейса PCIe 3.0, скорость до 2100 Мб/с и возможность последующего расширения до 1 Тб. Также ноутбук обладает портами 2 USB-C, 2 USB 3.0, а также HDMI.