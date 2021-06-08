Представлен доступный смартфон Nokia C01 Plus за 6 500 рублей

Компания HMD Global представила для российского рынка доступный смартфон C-серии – Nokia C01 Plus. Новинка оснащена 5,45″ дисплеем с разрешением HD+, поддержкой LTE, аккумулятором на 3000 мАч и облегченной версией Android 11 (Версия Go).

Nokia C01 Plus получил корпус из поликарбоната и рамку из металлического сплава. Как заявляет производитель, смартфон может выдержать падение с небольшой высоты, давление или повышение температуры. Работу от аккумулятора обещают до двух дней.

Конечно, набор характеристик не впечатляет, но за такие деньги большего ожидать не стоит. Стоимость Nokia C01 Plus за версию 1/16 ГБ составляет 6 490 рублей.

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