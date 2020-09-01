Nokia 9.3 PureView, Nokia 7.3 и Nokia 6.3 выйдут в ноябре

На рынке все больше появляется новинок от производителей смартфонов. Теперь настал очередь заявить о себе на рынке и HMD Global, которые намерены выпустить сразу три новых девайса. Ожидается, что такими устройствами станут: флагман Nokia 9.3 PureView, аппарат средней ценовой категории – Nokia 7.3 5G и смартфон начального уровня – Nokia 6.3 По сообщениям представителей компании, устройства поступят на рынок в ноябре.

Сейчас же, по сообщениям инсайдеров, все три устройства находятся на завершающей стадии разработки. Тестирование, а также сборка должны состояться в октябре. Кстати, есть претензии на то, что HMD Global может провести достаточно крупное мероприятие, посвященное этим моделям. На данный момент решается, на какую дату его запланировать. Скорее всего, это произойдет в ноябре. В случае форс-мажора, мероприятие могут перенести.

Рендер Nokia 7.3

Но огорчаться не стоит, так или иначе, до конца нынешнего года все три смартфона будут доступны для покупки. Если же говорить о самих аппаратах, то флагман Nokia 9.3 PureView получит чипсет Snapdragon 865. Аппарат среднего класса, то есть Nokia 7.3 5G обзаведется флагманской камерой, а бюджетник получит один из чипсетов: Snapdragon 670 или 675.