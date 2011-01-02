Nokia 8.3 с поддержкой 5G вышел в России

В России стартовали продажи нового смартфона Nokia 8.3. Аппарат получил 6,81-дюймовый Full HD+ дисплей, сканер отпечатков пальцев на боковой грани и поддержку сетей пятого поколения 5G.

За работу отвечает процессор Snapdragon 765G и 8 ГБ оперативной памяти. Для хранения данных доступно 128 ГБ памяти с возможностью расширения картой microSD до 512 ГБ. Объём аккумулятора составляет 4500 мАч.

Основная камера на 4 модуля: 64+12+2+2 Мп. Кроме того, смартфон способен записывать видео в разрешении 4К при 60 кадров в секунду.

Стоимость Nokia 8.3 в России составит 49 990 рублей.