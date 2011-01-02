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Новости

Nokia 10 получит Snapdragon 875 и сапфировое стекло

Появились новые данные о не анонсированном смартфоне Nokia 10 PureView. Как сообщается, новинка может получить сразу несколько любопытных фишек.

Во-первых, смартфон, по данным источника, оснастят мощнейших процессором Snapdragon 875, который потенциально обгонит Kirin 9000 и Apple A14. Вов-вторых, новинка получит сапфировое стекло, что позволит защитить экран.

В-третьих, у новинки, вероятнее всего, будет многомодульная камера PureView c оптикой Zeiss. Её спецификации не уточняются, однако не стоит исключать, что камера получит некие особые «фишки». Ведь Nokia любит отступать от общепринятых стандартов.

Как ожидается, смартфон выйдет только во второй половине 2021 года.

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Источник:
Nokiapoweruser
Теги: 
Андрей Галадей

Андрей Галадей

Любитель железок, старых игр и Linux.

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