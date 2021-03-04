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Новости

Nintendo готовит обновленную версию игровой приставки Switch

На одном зарубежном ресурсе опубликовали новость, что поставщик дисплеев в лице Samsung будет поставлять свою продукцию не только создателям, но и Nintendo. Производитель игровых приставок намерен выпустить обновленную версию консоли Switch, а поэтому заказала у южнокорейской компании семидюймовые OLED-дисплеи.

В отчете, полученном от источника говорится о создании OLED-панелей для Nintendo Switch с большой диагональю. Производство стартует в июне, а поставки месяц спустя. О самом дисплее известно немного. В первую очередь — это его высокое разрешение HD. Выбор именно такого разрешение — это уменьшение потребления энергии от аккумулятора.

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Источник:
Gsmarena
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Михаил Дулуб

Михаил Дулуб

Настоящий гик, любитель современных девайсов, хожу с Nokia 3310.

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