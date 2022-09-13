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Новости

Циферблаты Nike стали доступны для всех Apple Watch

Как и ожидалось, владельцы актуальных Apple Watch, получили в своё распоряжение ранее эксклюзивные циферблаты от серии Apple Watch Nike Edition.

Теперь владелец любых Apple Watch с установленной watchOS 9 может установить циферблат от Nike. На выбор доступны следующие циферблаты: аналоговые, гибридные, на пружинах, цифровой и компактный.

Циферблаты Nike доступны для следующих часов Apple:

  • Apple Watch Series 4;
  • Apple Watch Series 5;
  • Apple Watch SE;
  • Apple Watch Series 6;
  • Apple Watch Series 7;
  • Apple Watch Series 8;
  • Apple Watch SE 2;
  • Apple Watch Ultra.

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Источник:
The GEEK
Богдан Дегтярев

Богдан Дегтярев

Главный редактор The GEEK. Пишу про интересные штуки и Apple.

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