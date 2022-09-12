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Новости

Apple выпустила watchOS 9 для Apple Watch

Компания Apple выпустила обновление для смарт-часов Apple Watch — watchOS 9. Главное, что так многие ждали — это новые циферблаты. Кроме того, появились дополнительные виды тренировок, режим мультитренировки, а также напоминания о принятии лекарств.

Какие Apple Watch получат watchOS 9:

  • Apple Watch Series 4
  • Apple Watch Series 5
  • Apple Watch SE
  • Apple Watch Series 6
  • Apple Watch Series 7

Для обновления Apple Watch нужно зайти в приложение Watch > Основные > Обновление ПО.

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Источник:
The GEEK

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