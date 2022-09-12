Apple выпустила watchOS 9 для Apple Watch

Компания Apple выпустила обновление для смарт-часов Apple Watch — watchOS 9. Главное, что так многие ждали — это новые циферблаты. Кроме того, появились дополнительные виды тренировок, режим мультитренировки, а также напоминания о принятии лекарств.
Какие Apple Watch получат watchOS 9:
- Apple Watch Series 4
- Apple Watch Series 5
- Apple Watch SE
- Apple Watch Series 6
- Apple Watch Series 7
Для обновления Apple Watch нужно зайти в приложение Watch > Основные > Обновление ПО.
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