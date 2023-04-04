«Яндекс» представил новую колонку «Станция Макс» с поддержкой Zigbee

Яндекс выпустил новую модель колонки «Станция Макс». Дизайн колонки остался прежним, за исключением обновленной формы решетки, но появилась поддержка протоколов «умного» дома Zigbee и Matter.

В техническом плане колонка полностью соответствует предшественнику: трехполосный звук, пять динамиков общей мощностью 65 Вт, поддержка технологий Dolby Audio и видео в разрешении 4K.

Также доступны 7 микрофонов, HDMI, Wi-Fi, Bluetooth, RJ-45 Ethernet и стандартный разъем 3,5 мм.

Благодаря новому модулю Zigbee можно подключить умные розетки, лампочки и другие аксессуары, поддерживающие этот протокол. Более того, данный стандарт позволяет управлять устройствами без подключения к интернету.

Обновлённая «Станция Макс» доступна в четырех цветах: сером, синем, черном и бордовом. Стоимость новой модели составляет 27 990 рублей.