СБП тестируют новый способ оплаты по NFC для iPhone и Android

Национальная система платёжных карт (НСПК) совместно с российскими банками начали тестировать новый способ оплаты при помощи СБП. Она позволит использовать Android-смартфон с NFC в качестве платежного терминала.

Оплата будет происходить по технологии SoftPOS. Продавцу для приёма оплаты потребуется только Android-смартфон с NFC и установленное приложение «СБПэй». Способ приёма и оплаты будет работать на Android 6.0+ и iOS 13+. Пользователи iPhone смогут только оплачивать подобные покупки из-за закрытости iOS.

Для совершения оплаты покупателю достаточно будет поднести смартфон к смартфону-терминалу и выбрать нужный банк для оплаты. После этого в браузере откроется страница с предложением подтвердить платеж. Деньги моментально зачисляются на расчётный счёт продавца.

О планах по внедрению нового способа оплаты рассказали представители «ВТБ», крымского «РНКБ» и в банке «Русский Стандарт». Сроки реализации пока не уточняются.

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