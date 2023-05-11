Новые флагманы Huawei: серия HUAWEI P60 и другие продукты теперь доступны на Ближнем Востоке и в Африке

Компания Huawei представила новые флагманские продукты для рынков Ближнего Востока и Африки. Среди них смартфоны серии HUAWEI P60 и HUAWEI Mate X3, беспроводные наушники HUAWEI FreeBuds 5, смарт-часы HUAWEI WATCH Ultimate, HUAWEI WATCH Buds, планшет HUAWEI MatePad Pro 11 и ноутбук серии HUAWEI MateBook X Pro.

HUAWEI P60 Pro

По каким-то таинственным причинам, глобальный рынок увидит один флагманский HUAWEI P60 Pro. Смартфон уже занял первое место в рейтинге камерофонов DxOMark с оценкой в 156 баллов.

Камера с телеобъективом позволяет захватывать далекие объекты при слабом освещении, создавая детализированные снимки. Более того, основная камера Ultra Lighting с физической диафрагмой F1.4 может пропускать значительное количество света, создавая качественные снимки в условиях недостаточной освещенности.

По словам представителей компании, дизайн HUAWEI P60 Pro вдохновлен стилем рококо, зародившемся во Франции в 18 веке. Задняя панель смартфона в цвете «Жемчужина рококо» обладает перламутровым оттенком, созданным с помощью ручной работы и специального раскаточного оборудования. В состав перламутровой текстуры вошел натуральный жемчуг, что позволило добиться уникального рисунка, который отличается в каждом устройстве серии.

Смартфон HUAWEI P60 Pro также оснащен прочным стеклом Kunlun Glass, которое повышает удароустойчивость экрана в 10 раз.

Складной HUAWEI Mate X3

HUAWEI представила свой новый складной смартфон Mate X3, который будет доступен в конце мая в фирменном интернет-магазине и магазинах-партнерах на Ближнем Востоке и в Африке. Устройство весит 239 грамм и имеет толщину 11,08 мм в сложенном состоянии и 5,3 мм в раскрытом.

Особенностью HUAWEI Mate X3 является двухсторонний шарнир в форме крыла и использование алюминиевого сплава авиационного класса с пределом прочности 700 МПа, что делает смартфон устойчивым к внешним воздействиям. Устройство также оснащено прочными внутренним и внешним складными экранами, при этом наружный экран изготовлен из ударостойкого стекла Kunlun Glass.

Mate X3 также имеет камеру Ultra Vision на 50 мегапикселей, широкоугольный модуль на 13 МП и телеобъектив на 12 МП с 5-кратным оптическим зумом.

Наушники FreeBuds 5

Следом были показаны беспроводные наушники FreeBuds 5 с изогнутой конструкцией. Наушники оснащены ультрамагнитным динамическим драйвером и тройным адаптивным эквалайзером, что гарантирует мощное и стабильное акустическое звучание. Быстрая зарядка позволяет поддерживать бесперебойную работу до 30 часов, а всего 5 минут зарядки в кейсе обеспечивают до 2 часов прослушивания.

Также есть система активного шумоподавления на базе ИИ и функция шумоподавления. Кроме того, наушники могут одновременно подключаться к двум устройствам на базе Android, iOS и/или Windows и автоматически переключаться между ними.

Часы HUAWEI WATCH Ultimate

Новые смарт-часы получили корпус из жидкого металла на основе циркония, что делает их самыми твердыми среди легких сплавов. Кроме того, часы поддерживают водонепроницаемость до 100 метров, а также круглосуточный мониторинг здоровья, включая анализ ЭКГ и различные режимы дайвинга.

HUAWEI WATCH Ultimate обладают временем автономной работы до двух недель, включая мониторинг сердечного ритма в течение 24 часов, отслеживание сна и 90 минут ежедневных упражнений.

HUAWEI MateBook X Pro и смарт-часы HUAWEI WATCH Buds

Также были представлены: ноутбук HUAWEI MateBook X Pro и смарт-часы HUAWEI WATCH Buds с интегрированными TWS-наушниками. HUAWEI MateBook X Pro получил металлический корпус из магниевого сплава, весом 1,26 кг и оснащен процессором Intel Core 13-го поколения для эффективной работы в различных условиях.

Ноутбук также имеет 3,1К-экран с диагональю 14,2 дюйма и точной цветопередачей, а сертификат защиты зрения TÜV Rheinland Eye Comfort 3.0 предотвращает напряжение глаз.

HUAWEI WATCH Buds объединяют функции TWS-наушников и смарт-часов в одном устройстве. Благодаря технологиям HUAWEI TruSeen, HUAWEI TruSport и HUAWEI TruSleep, устройство обеспечивает качественный мониторинг здоровья и физической активности пользователей. Пока информации о дате начала продаж и цене на HUAWEI WATCH Buds нет.

Планшет HUAWEI MatePad 11

Новый планшет HUAWEI MatePad получит экран на 11 дюймов с безрамочном экраном HUAWEI FullView 2.5K и частотой обновления 120 Гц. Сертификаты TÜV Rheinland подтверждают защиту от синего света и мерцания, что делает экран приятным для глаз. Планшет также обладает поддержкой стилуса HUAWEI M-Pencil (2-го поколения) и съемной клавиатуры.

Цены на все устройства и дата начала продаж:

HUAWEI P60 Pro — 3 999 AED (около 82 559 рублей);

HUAWEI Mate X3 — 7 299 AED (около 150 687 рублей);

HUAWEI FreeBuds — 5 599 AED (около 12 366 рублей);

HUAWEI WATCH Ultimate — 2 999 AED (около 61 914 рублей);

HUAWEI MateBook X Pro — 7 999 AED (около 165 139 рублей);

HUAWEI WATCH Buds — нет информации, появится позже;

HUAWEI MatePad 11 — 1 599 AED (около 33 011 рублей).