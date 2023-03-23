Huawei выпустила наушники FreeBuds 5

Huawei выпустила новые беспроводные наушники FreeBuds 5, которые уже появились в продаже по цене ¥899 (~10 000 ₽). Эти наушники имеют уникальный дизайн и обладают множеством функций, которые сделают их привлекательными для покупателей.

Основные характеристики наушников включают 11-мм драйверы и поддержку технологий L2HC, LDAC и Hi-Res Audio Wireless, что гарантирует высокое качество звука. Наушники также обладают Bluetooth 5.2 и активным шумоподавлением, что позволяет исключить внешние шумы и сосредоточиться на музыке.

С другой стороны, есть пространственное аудио и влагозащита IP54 обеспечивают уникальный звуковой опыт и защиту от воды и пыли.

Время автономной работы с кейсом составляет 30 часов и до 5 часов — без него. В компании заявляют, что всего 5 минут зарядки обеспечивают 2 часа прослушивания.

Также Huawei представила смарт-часы Huawei Watch Ultimate, складной смартфон Mate X3 и серию флагманов Huawei P60 с камерами XMAGE.