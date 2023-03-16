«Неубиваемый» смартфон OUKITEL WP22 с динамиком мощностью 4 Вт появился в России

Скоро на российском рынке появится «неубиваемый» смартфон OUKITEL WP22 с громким динамиком. Новинка получила экран на 6,58» с разрешением 1920×1080 точек, чипсет MediaTek P90, 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти. Работает аппарат под управлением Android 13.

Смартфон выделяется ударопрочным корпусом с сертификацией по военному стандарту MIL-STD-810H. Устройство способно выдержать падение с высоты до 1,5 метров и погружение в воду на глубину до 1,5 метров на 30 минут.

Главной особенностью WP22 стал динамик мощность 4 Вт (диапазон обычного смартфона — 0,5-2 Вт) и позволяющим достигать громкости до 125 дБ. Такое решение может пригодиться путешественникам и любителям экстремальных видов спорта.

Смартфон обладает аккумулятором на 10000 мАч, а также поддерживает обратную зарядку, что дает возможность использовать гаджет в качестве внешнего аккумулятора для других устройств с питанием от USB.

Основная камера с разрешением 48 Мп Sony IMX582 снимает видео 4K. Камера ночного видения 20 Мп позволяет делать монохромные фотографии в формате HD, а макромодуль 2 Мп подходит для макроснимков.

Другие функции смартфона – поддержка NFC, OTG, 4G LTE, два слота для карт nano-SIM, программируемый ключ.

OUKITEL WP22 появится в продаже на российском рынке с 20 марта по цене 28 тысяч рублей.