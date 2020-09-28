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Новости

Netflix получил русский интерфейс и перешёл на рубли

Сегодня, 15 октября, потоковый сервис Netflix официально запустил русскоязычную локализацию интерфейса. А ещё оплата теперь принимается в рублях. Цены составляют от 599 до 999 рублей в зависимости от варианта подписки.

  • Netflix10

При этом цены оказались ниже, чем в Европе. Там прайс составляет 7,99 евро (732 рублей), 9,99 евро (915 рублей) и 11,99 евро (порядка 1100 рублей).

Для новых пользователей предлагается месяц бесплатного просмотра, хотя при регистрации система потребует привязать банковскую карту.

Отметим, что разница между тарифами заключается только в качестве картинки и некоторых других аспектах. Поддерживаются карты Visa, MasterCard и «Мир».

При этом сервис обещает доступ к российским фильмам и сериалам, а зарубежные проекты получат дубляж или субтитры.

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Источник:
Netflix
Теги: 
Андрей Галадей

Андрей Галадей

Любитель железок, старых игр и Linux.

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