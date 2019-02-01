Netflix открыл бесплатный доступ к 10 фильмам

Стриминговая платформа Netflix для привлечения новых зрителей запустила промо-акцию в которой любой желающий может получить бесплатный доступ к фильмам и сериалам.

Чтобы воспользоваться бесплатным доступом, достаточно посетить специальную промо-страницу. На выбор предлагаются следующие проекты:

Два папы Загадочное убийство Грейс и Фрэнки Птичий короб Босс-молокосос Наша планета Слепая любовь Когда они нас увидят Очень странные дела Элита

Стоит отметить, что в сериалах доступен только первые сезон, поэтому для дальнейшего его просмотра потребуется подписка.

Представители Netflix не указали до какого числа будет действовать акция, но это отличный повод узнать, что из себя представляет сервис и решить, приобрести платную подписку или ограничиться другими сервисами.