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Netflix начал тестировать стриминг игр из «облака»

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Вадим Майков сегодня в 13:37

Netflix приступил к тестированию собственного сервиса по стримингу игр. Сейчас опробовать бета-версию может небольшое количество пользователей из Канады и Великобритании. На выбор пока только две игры — Oxenfree и Mining Adventure.

Управление в играх происходит при помощи смартфона, но в ближайшем будущем планируют добавить совместимость с Windows и macOS.

Дата полноценного запуска пока не разглашается. Однако известно, что Netflix ведёт разработку AAA-проекта в виде RPG от 3-го лица.

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Источник:
Videogameschronicle

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