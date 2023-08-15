Netflix начал тестировать стриминг игр из «облака»

Netflix приступил к тестированию собственного сервиса по стримингу игр. Сейчас опробовать бета-версию может небольшое количество пользователей из Канады и Великобритании. На выбор пока только две игры — Oxenfree и Mining Adventure.

Управление в играх происходит при помощи смартфона, но в ближайшем будущем планируют добавить совместимость с Windows и macOS.

Дата полноценного запуска пока не разглашается. Однако известно, что Netflix ведёт разработку AAA-проекта в виде RPG от 3-го лица.