Netflix вернулся в российские App Store и Google Play

Приложение Netflix после недолгой паузы вернулось в российские App Store и Google Play. Напомним, что 6 марта компания приостановила свою работу, а 23 марта приложение было удалено из российских цифровых магазинов.

Кроме того, приложение вернулось с обновлением. В качестве изменений указываются исправление найденных ошибок.

Несмотря на возвращение приложения, его до сих пор невозможно использовать в России. При попытке входа выдаётся предупреждение «Netflix недоступен в вашей стране». Поэтому для просмотра поможет только зарубежная учетная запись.

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