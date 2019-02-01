Netflix анонсировал сериал по Resident Evil

Очень часто сценаристы опираются на игры и по ним создают сериалы. Нечто подобное произошло и сейчас. Netflix официально объявил о сериале по мотивам Resident Evil.

Первые факты того, что Resident Evil станет сериалом, появились еще в феврале этого года. Правда, за это время в сценарии произошли некоторые изменения, ведь изначально в задумке фигурировали корпорация Umbrella, город Клирфилд, а также закрытая психиатрическая больница. А вот события должны были разворачиваться по прошествии четверти века после обнаружения Т-вируса.

When the Wesker kids move to New Raccoon City, the secrets they uncover might just be the end of everything. Resident Evil, a new live action series based on Capcom’s legendary survival horror franchise, is coming to Netflix. pic.twitter.com/XWh5XYxklD — NX (@NXOnNetflix) August 27, 2020

Сейчас же, благодаря представленному синопсису, стало известно, что действия в сериале проходят в двух временных отрезках, причем в первом идет повествование о дочерях Альберта Вескера – Джейд и Билли, которые очутились в Новом Раккун-Сити. По прошествии некоторого времени они осознают, что с городом что-то не так, да и их отец скрывает нечто тайное и мрачное. Во втором отрезке речь идет о событиях спустя 10 лет. Режиссер покажет нам, как выживала Джейд в мире, где правили зомби.

Скорее всего, первый сезон будет состоять из восьми часовых серий. Сценаристом заявлен Эндрю Дабб, более известен по работе в «Сверхъестественном». По словам Дабба, он очень рад тому, что сейчас сам может рассказать нам историю, в которой есть как до более знакомые нам вещи, так и те, что скрывались много лет. В качестве режиссера первых двух эпизодов выступит Бронуэн Хьюз, который был постановщиков эпизодов в сериалах, известных всем: «Во все тяжкие» и «Ходячие мертвецы».

Отметим, что Resident Evil стала одной из самых узнаваемых франшиз от Capcom. С 1996 года было реализовано порядка 100 млн. копий. Такая же популярность коснулась и последней номерной части RE7, реализация которой в августе этого года достигла показателя в 7,9 млн. копий.