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Неофициальный порт Marvel’s Spider-Man 2 на PC стал полностью играбельным

Неофициальный порт Marvel’s Spider-Man 2 на PC стал полностью играбельным, его можно пройти от начала до конца. Напомним, он основан на сборке для разработчиков, которая просочилась в сеть некоторое время назад.

При этом ряд ошибок все еще сохранился, но работа над проектом продолжается. Например, недавно в игру добавили режим New Game+. Иронично, что на PlayStation 5 его только планируют добавить в марте.

Sony официально не раскрыла никаких планов по портированию Marvel’s Spider-Man 2 на PC. Но, судя по всему, когда анонс все-таки произойдет, энтузиасты доведут до совершенства неофициальный порт.  

Spider-Man 2 NG+ Open World PC Brazil Build Pre-Release 1.0.0
Так выглядит десятая версия порта Marvel’s Spider-Man 2 на PC

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Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
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