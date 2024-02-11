Неофициальный порт Marvel’s Spider-Man 2 на PC стал полностью играбельным, его можно пройти от начала до конца. Напомним, он основан на сборке для разработчиков, которая просочилась в сеть некоторое время назад.

При этом ряд ошибок все еще сохранился, но работа над проектом продолжается. Например, недавно в игру добавили режим New Game+. Иронично, что на PlayStation 5 его только планируют добавить в марте.

Sony официально не раскрыла никаких планов по портированию Marvel’s Spider-Man 2 на PC. Но, судя по всему, когда анонс все-таки произойдет, энтузиасты доведут до совершенства неофициальный порт.

Spider-Man 2 NG+ Open World PC Brazil Build Pre-Release 1.0.0

Смотрите это видео на YouTube Так выглядит десятая версия порта Marvel’s Spider-Man 2 на PC