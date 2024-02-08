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Неловко получилось: история о взломе зубных щеток оказалась фейком

7 февраля множество СМИ распространили историю, что некий ботнет взломал около 3 миллионов “умных” зубных щёток. По их словам, хакеры смогли захватить щётки под свой контроль и направить их для DDoS-атаки на сайт швейцарской компании. В результате компания понесла убытки на миллионы евро.

Однако вся эта история оказалась ничем иным, как выдумкой, вызванной “искаженным” переводом из ежедневной швейцарской газеты Aargauer Zeitung.

Кроме того, компания Fortinet опровергла эту историю, отмечая, что в публикации идет речь лишь о гипотетическом сценарии событий, а не о реальном происшествии со сценарием, подходящим для блокбастера.

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Источник:
The GEEK, Ycombinator
Валентин Снежин

Валентин Снежин

Редактор. Зависимая от гаджетов и кофеина форма жизни. Пишу горячие новости и разбираю сложные темы.
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