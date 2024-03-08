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Некоторые iPhone стали быстро разряжаться после обновления iOS 17.4

После релиза обновления iOS 17.4 пользователи iPhone столкнулись с резким сокращением времени работы их устройств. Соответствующие жалобы появились в соцсетях.

По словам пользователей, смартфоны Apple теряют заряд в течение нескольких часов, при этом у некоторых возникли сложности с подзарядкой устройств, например, iPhone 11 Pro заряжался c 40% до 94% более четырех часов.

В целом нормально, что после установки крупного обновления автономность устройства может временно снизиться. Это происходит из-за фоновых процессов, таких как обновление приложений и восстановление кэшей.

Энтузиасты нашли способ решить проблему – принудительно перезагрузить iPhone и обновить все приложения до последних версий.

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Источник:
Daily Mail
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
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