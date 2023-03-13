Недавно представленные Vivo V27 и Vivo V27e появятся в России

В ближайшие недели на российском рынке появятся новые смартфоны vivo V27, сообщает издание The GEEK.

Серия будет состоять из двух моделей — V27 и V27e, обе будут оснащены системой для портретной съемки «Аура». Кольцевая подсветка на задней стороне корпуса позволит получать более яркие и детализированные фотографии в условиях плохого освещения.

Кроме того, смартфоны получили флагманский сенсор Sony IMX766V и новый 4-нм процессор, что обеспечит отличное качество изображения и повышенную производительность устройств.

Новые модели будут доступны в нескольких цветовых вариациях. Источник уточняет, что точная дата релиза пока неизвестна, однако появление новинок на российском рынке ожидается в ближайшее время.