Недавно представленные Vivo V27 и Vivo V27e появятся в России

В ближайшие недели на российском рынке появятся новые смартфоны vivo V27, сообщает издание The GEEK.
Серия будет состоять из двух моделей — V27 и V27e, обе будут оснащены системой для портретной съемки «Аура». Кольцевая подсветка на задней стороне корпуса позволит получать более яркие и детализированные фотографии в условиях плохого освещения.
Кроме того, смартфоны получили флагманский сенсор Sony IMX766V и новый 4-нм процессор, что обеспечит отличное качество изображения и повышенную производительность устройств.
Новые модели будут доступны в нескольких цветовых вариациях. Источник уточняет, что точная дата релиза пока неизвестна, однако появление новинок на российском рынке ожидается в ближайшее время.
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