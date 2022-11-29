Названы характеристики бюджетного Huawei Enjoy 50z

Huawei анонсировала бюджетный смартфон Enjoy 50z. Новинку покажут уже 2 декабря.

Смартфон получит 6,52-дюймовый ЖК-дисплей с разрешением 1600 x 720 пикселей и частотой обновления 60 Гц. Процессор не называется, но известно, что он будет однокристальный восьмиядерный. Емкость аккумулятора составит 5000 мАч + поддержка 22,5-ваттной зарядки.

Основную камеру наделят датчиком на 50 Мп, также будут два дополнительных по 2 Мп. У фронтальной камеры — 5 Мп.

Вариации с памятью следующие: 4/64 ГБ и 6/64 ГБ. Помимо всего, Huawei Enjoy 50z получит стандартный разъем для наушников 3,5 мм и сканер отпечатков пальцев сбоку.

Стоимость Huawei Enjoy 50z назовут в пятницу.