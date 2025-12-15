«Зверополис 2» стал самым кассовым фильмом года, обогнав «Лило и Стича»

Сиквел анимационного хита Disney «Зверополис» вышел в лидеры мирового проката. За 20 дней в кинотеатрах фильм собрал 1,13 млрд долларов и стал самым кассовым голливудским релизом 2025 года, обойдя ремейк «Лило и Стича» с его 1,03 млрд, сообщает Variety.

Планку в 1 млрд долларов «Зверополис 2» преодолел уже на 17 день проката. Картина обошла не только первую часть 2016 года, но и прошлогоднюю «Моану 2».

Основной вклад в сборы внес международный рынок. За пределами США фильм уже заработал 877 млн долларов, из них 131,1 млн пришлись на третий уикенд проката в 52 странах. В ближайшее время «Зверополис 2» станет лишь вторым анимационным фильмом в истории, который преодолел отметку в 1 млрд долларов именно на зарубежных рынках. Ранее это удалось только «Головоломке 2» в 2024 году.