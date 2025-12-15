iOS 26 делает фотографии красными, если они сняты на Android

В iOS 26 обнаружили странный баг в приложении «Фото», из-за которого снимки, сделанные на Android смартфоны, могут отображаться с сильным красным оттенком.

Проблема проявляется не сразу. В общей галерее и в миниатюрах фотографии выглядят нормально. Красный «фильтр» появляется только после открытия изображения и увеличения. Поэтому баг легко пропустить, особенно если просто пролистывать медиатеку.

Судя по жалобам пользователей, все пострадавшие снимки объединяет одно. Они были сделаны не на iPhone, а на устройства других производителей. Вероятная причина связана с некорректной обработкой цветовых профилей, встроенных в фотографии с Android камер. Приложение «Фото» по какой-то причине считает, что к изображению применён цветовой фильтр, хотя на самом деле его нет.

Хорошая новость в том, что снимки не повреждаются. Оригинальные цвета сохраняются, и изображение легко вернуть в нормальное состояние. Для этого нужно открыть проблемное фото, нажать «Править» и выбрать «Вернуть оригинал». После этого красный оттенок исчезает.

Пока неизвестно, при каких условиях баг возникает, и почему он затрагивает не все изображения. Массовой проблемой назвать нельзя, но сообщений о похожем поведении становится всё больше.

Apple ситуацию официально не комментировала.