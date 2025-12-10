iQOO 15 официально вышел в России: цены и конфигурации | The GEEK
close
Новости

iQOO 15 официально вышел в России: цены и конфигурации

Новинка получила топовый процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5, большой экран с частотой обновления 1-144 Гц и аккумулятор на 7000 мАч.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 08:31

9 декабря в России состоялась презентация флагманского смартфона iQOO 15. Новинка пришла на российский рынок спустя полтора месяца после китайского запуска (20 октября) и сохранила свои ключевые характеристики.

Смартфон получил флагманскую начинку и топовые параметры экрана и батареи:

  • Процессор: Snapdragon 8 Elite Gen 5.
  • Память: до 16 ГБ оперативной LPDDR5X Ultra и до 512 ГБ ПЗУ.
  • Дисплей: 6,85-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 3168х1440 пикселей, адаптивной частотой 1-144 Гц и пиковой яркостью 6000 нит.
  • Аккумулятор: 7000 мАч с быстрой зарядкой 120 Вт.

Подробнее об iQOO 15

Представлен iQOO 15 – топовый игровой флагман по доступной цене

В России iQOO 15 вышел в двух цветах: вулканический серый и альфа-черный. Цены:

  • iQOO 15 (12/256 ГБ) — 79 999 рублей;
  • iQOO 15 (16/512 ГБ) — 89 999 рублей.
id·216081·20251210_0831
Nothing представила Phone (3a) Community Edition
Nothing приостановила развёртывание Nothing OS 4.0
Vivo S50 и S50 Pro mini получили официальную дату выхода
Vivo S50 и S50 Pro Mini (X300 FE) получили возможную дату выхода
HONOR X80 с батареей 10 000 мАч готовится к выходу
iPhone Air подешевел почти на 50% за 10 недель
The Elec: iPhone 17e получит экран от iPhone 16e без Dynamic Island
График обновления Ростест-смартфонов Vivo до OriginOS 6 (Android 16)
Apple выпустила iOS 26.2 Release Candidate
Планшет TECNO MegaPad Pro с ИИ-кнопкой и поддержкой Dolby Atmos вышел в России
Флагманский iQOO 15 едет в Россию
Обзор IQOO 13
График обновления Ростест-смартфонов iQOO до OriginOS 6 (Android 16)
Представлен iQOO Neo 11 — экран 144 Гц, Snapdragon 8 Elite и батарея на 7500 мАч
Представлен iQOO 15 – топовый игровой флагман по доступной цене
OriginOS 6: дата выхода и список поддерживаемых смартфонов Vivo и iQOO
iQOO 15 распаковали на видео до официального анонса
Стало известно, какие смартфоны Vivo и iQOO получат бета-версию OriginOS 6
iQOO 15 получил официальную дату выхода
Список смартфонов Vivo и iQOO, которые получат OriginOS 6 (Android 16)
Яндекс Маркет запустил продажи смартфона iQOO Z10R

Комментарии в Телеграм

Тренд

Последние обзоры

Смотреть все

  1. Обзор OPPO A6 Pro: сутки в ледяной капсуле

    Обзоры

  2. Обзор Realme 15 5G: новый хит или очередной середняк?

    Обзоры

  3. Обзор Xiaomi 15T: неужели он действительно лучше многих флагманов?

    Обзоры

  4. Обзор Яндекс Станция 3: играет светом не хуже звука

    Обзоры

  5. Обзор вытяжки Gorenje WHI649X21P: что важно знать перед покупкой

    Обзоры

  6. Обзор TECNO SPARK Slim: стильный, как iPhone Air, но в пять раз дешевле

    Обзоры
Смотреть все обзоры