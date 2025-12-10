iQOO 15 официально вышел в России: цены и конфигурации

9 декабря в России состоялась презентация флагманского смартфона iQOO 15. Новинка пришла на российский рынок спустя полтора месяца после китайского запуска (20 октября) и сохранила свои ключевые характеристики.
Смартфон получил флагманскую начинку и топовые параметры экрана и батареи:
- Процессор: Snapdragon 8 Elite Gen 5.
- Память: до 16 ГБ оперативной LPDDR5X Ultra и до 512 ГБ ПЗУ.
- Дисплей: 6,85-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 3168х1440 пикселей, адаптивной частотой 1-144 Гц и пиковой яркостью 6000 нит.
- Аккумулятор: 7000 мАч с быстрой зарядкой 120 Вт.
В России iQOO 15 вышел в двух цветах: вулканический серый и альфа-черный. Цены:
- iQOO 15 (12/256 ГБ) — 79 999 рублей;
- iQOO 15 (16/512 ГБ) — 89 999 рублей.
