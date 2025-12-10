iQOO 15 официально вышел в России: цены и конфигурации

9 декабря в России состоялась презентация флагманского смартфона iQOO 15. Новинка пришла на российский рынок спустя полтора месяца после китайского запуска (20 октября) и сохранила свои ключевые характеристики.

Смартфон получил флагманскую начинку и топовые параметры экрана и батареи:

Процессор: Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Память: до 16 ГБ оперативной LPDDR5X Ultra и до 512 ГБ ПЗУ.

Дисплей: 6,85-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 3168х1440 пикселей, адаптивной частотой 1-144 Гц и пиковой яркостью 6000 нит.

Аккумулятор: 7000 мАч с быстрой зарядкой 120 Вт.

В России iQOO 15 вышел в двух цветах: вулканический серый и альфа-черный. Цены: