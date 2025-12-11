Кинотеатры в РФ откажутся от показа «Аватара 3» и «Зверополиса 2» в новогодние праздники

В новогодние праздники крупнейшие кинотеатры России не будут проводить показы голливудских картин. Об этом сообщает Cinemaplex со ссылкой на решение Ассоциации владельцев кинотеатров.

Это означает, что в сетях «Синема Парк/Формула Кино», «Мираж», «Мягкий кинотеатр» и других не будут показывать «Аватар: Пламя и пепел» и «Зверополис 2». Зрители смогут увидеть лишь отечественные фильмы — «Буратино», «Простоквашино» и другие.

Неофициальные показы голливудских картин вернутся в крупные сети только после 15 января. До этого времени зарубежные новинки будут доступны лишь в небольших кинотеатрах, не входящих в Ассоциацию.