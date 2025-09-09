Apple представила iPhone 17 — наконец-то с экраном 120 Гц

Во вторник, 9 сентября, состоялась презентация Apple, на которой компания представила долгожданную серию iPhone 17. По традиции — начали с базовой модели iPhone 17.

Экран

Главное и самое ожидаемое изменение — появление экрана Super Retina XDR с технологией ProMotion и частотой обновления до 120 Гц в базовой модели. Это знаменует собой конец эры стандартных 60-герцовых дисплеев для линейки iPhone.

Функция Always-On Display отображает время, виджеты и информацию о событиях в режиме реального времени, а когда дисплей не используется, частота обновления снижается до 1 Гц.

При этом размер дисплея увеличился с 6.1 дюйма до 6.3 дюйма, а пиковая яркость выросла до 3000 нит. Сверху он прикрыт защитным стеклом Ceramic Shield 2 с новым покрытием, разработанным Apple, которое в три раза устойчивее к царапинам и защищает от бликов.

Процессор

Аппаратной основой нового iPhone 17 стала базовая версия процессора A19 последнего поколения (3-нм). Производитель заявляет, что смартфон на 20% быстрее iPhone 16 и вдвое быстрее iPhone 13. Новинка доступна с объемом памяти от 256 ГБ — вдвое больше, чем у предыдущей модели.

Автономность

Что касается емкости аккумулятора, то ее традиционно не озвучили. Однако Apple упомянула, что iPhone 17 может воспроизводить видео до 30 часов — на восемь часов больше, чем модели предыдущего поколения.

Кроме того, новый режим адаптивного питания в iOS 26 учитывает типичный расход заряда аккумулятора пользователя и прогнозирует, когда он может разрядиться, интеллектуально экономя заряд, чтобы помочь устройству продержаться весь день. Есть и быстрая зарядка. iPhone 17 может зарядиться до 50% за 20 минут с помощью адаптера питания Apple с максимальной мощностью 60 Вт.

Камеры

За фото- и видеовозможности iPhone 17 отвечают три камеры:

Основная камера на 48 Мп со встроенным 2-кратный телеобъективом с оптическим зумом.

с оптическим зумом. Широкоугольная камера на 48 Мп с автофокусом для макро.

с автофокусом для макро. Фронтальная камера Center Stage на 18 Мп с квадратным сенсором, обеспечивающим более широкое поле зрения и более высокое разрешение.

iPhone 17 записывает видео в формате 4K с частотой 60 кадров в секунду. При этом съемка ведется с использованием пространственного звука для полного погружения, а функция Audio Mix позволяет пользователям корректировать звук после записи, чтобы усилить голоса и снизить окружающий шум. iPhone 17 также может снимать пространственные фото и видео для Apple Vision Pro.

Связь

Помимо этого, iPhone 17 получил N1 — новый чип беспроводной сети, разработанный Apple, который поддерживает Wi-Fi 7, Bluetooth 6 и Thread. Помимо новейших беспроводных технологий, N1 повышает общую производительность и надежность таких функций, как Personal Hotspot и AirDrop.

Несмотря на то, что в iPhone 17 сохранился лоток для физических SIM-карт, новинка также поддерживает eSIM. Технология будет доступна в Бахрейне, Канаде, Гуаме, Японии, Кувейте, Мексике, Омане, Катаре, Саудовской Аравии, ОАЭ, США и Американских Виргинских островах.

Аксессуары для iPhone 17

Не обошлось и без аксессуаров. Помимо прозрачного чехла с MagSafe для iPhone 17, Apple представила силиконовый чехол с MagSafe в пяти цветах: черный, неоново-желтый, светло-мшистый, якорно-синий и пурпурно-дымчатый.

Силиконовый чехол с MagSafe можно сочетать с новым ремешком через плечо, который будет доступен в 10 цветах: черный, светло-серый, синий, светло-голубой, фиолетовый, охра, зеленый, неоново-желтый, бежевый и оранжевый.

Цена и доступность

Внешний вид устройства, как и ожидалось, остался прежним. Но Apple обновила линейку цветов: новинка будет доступна в пяти цветах: черный, белый, лавандовый, дымчато-голубой и шалфейный.

Цена базового iPhone 17 составит от $799 за версию с 256 ГБ памяти. Предзаказ откроется 12 сентября, а старт продаж намечен на 19 сентября.