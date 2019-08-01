Названа дата выхода iPhone 12 и новых Apple Watch

Известный инсайдер под никнеймом iHacktu Pro, рассказал о грядущих презентациях Apple, которые запланированы на текущий год. По его данным презентация линейки iPhone 12 пройдёт 8 сентября на ней будет представлено четыре новых смартфона.

Также на специальном мероприятии, Apple представит обновлённую серию Apple Watch, бюджетный iPad и беспроводную док-станцию AirPower. Последняя была анонсирована в 2017 году, но из-за проблем с питанием проект был заморожен на неопределённое время.

Вторая презентаций Apple пройдёт 27 октября. На ней представят iPad Pro и первый MacBook на собственном ARM-процессоре. Предположительно, что iPad и MacBook будут работать на одном чипсете.

Кроме того, в октябре Apple может показать очки дополненной реальности, а также продемонстрировать возможности устройства.

Стоимость iPhone 12 остаётся пока неизвестна.