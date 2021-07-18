Найдена дискета с ПК-версией Super Mario Bros. 3 от создателей DOOM

Национальный музей видеоигр Strong в Нью-Йорке сообщил о получении редкой дискеты с записанным ПК-портом «Super Mario Bros. 3». Уже давно известно, что работу над ним вела компания id Software, более известная по DOOM и Wolfenstein, но играбельную версию никто не видел.

Игра «Super Mario Bros. 3» была выпущена Nintendo в 1988 году на оригинальную NES. Кроме того, приключения Марио могли добраться до ПК. Студия Ideas from the Deep (бывшее название id Software) проявила инициативу по созданию ПК-версии и даже создала рабочую демку для Nintendo, но японская компания по каким-то причинам отказалась от их предложения.

Представитель музея видеоигр заявил, что дискета не будет продаваться на аукционе и останется собственностью заведения.