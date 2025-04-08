Началась предрегистрация на ЗБТ Rust Mobile

В Китае стартовала предварительная регистрация на закрытое бета-тестирование Rust Mobile, которое стартует 16 апреля.
Подать заявку геймеры на iOS и Android могут через китайский TapTap. Предварительная регистрация продлится до 13 апреля.
Принять участие смогут только те, кто пройдет отбор, поскольку количество мест ограничено. После завершения тестирования сервера отключат, и весь достигнутый прогресс игроков будет удален. Пройдет ли аналогичный ЗБТ глобальной версии Rust Mobile, пока неизвестно.
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