Началась предрегистрация на ЗБТ Rust Mobile

В Китае стартовала предварительная регистрация на закрытое бета-тестирование Rust Mobile, которое стартует 16 апреля.

Подать заявку геймеры на iOS и Android могут через китайский TapTap. Предварительная регистрация продлится до 13 апреля.

Принять участие смогут только те, кто пройдет отбор, поскольку количество мест ограничено. После завершения тестирования сервера отключат, и весь достигнутый прогресс игроков будет удален. Пройдет ли аналогичный ЗБТ глобальной версии Rust Mobile, пока неизвестно.



