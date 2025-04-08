ИгрыНовости

Началась предрегистрация на ЗБТ Rust Mobile

Тестирование игры стартует уже 16 апреля.

В Китае стартовала предварительная регистрация на закрытое бета-тестирование Rust Mobile, которое стартует 16 апреля.

Началась предрегистрация на ЗБТ Rust Mobile

Подать заявку геймеры на iOS и Android могут через китайский TapTap. Предварительная регистрация продлится до 13 апреля.

Началась предрегистрация на ЗБТ Rust Mobile
Началась предрегистрация на ЗБТ Rust Mobile
Началась предрегистрация на ЗБТ Rust Mobile
Началась предрегистрация на ЗБТ Rust Mobile

Принять участие смогут только те, кто пройдет отбор, поскольку количество мест ограничено. После завершения тестирования сервера отключат, и весь достигнутый прогресс игроков будет удален. Пройдет ли аналогичный ЗБТ глобальной версии Rust Mobile, пока неизвестно.



⚡️Прямо сейчас мы разыгрываем realme Note 60 в нашем Telegram-канале. Успей принять участие!
Теги: 
Источник:
The GEEK
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
Подборки

Больше в Telegram

Подпишись в один клик

Сейчас на главной

Российская студия анонсировала демку космо-хоррора Vicious Red
сегодня в 17:23
Samsung прекратила поддержку серии смартфонов Galaxy S20
сегодня в 16:52
Новые картриджи для Nintendo Switch 2 можно будет продавать или обменивать
сегодня в 16:30
Началась предрегистрация на ЗБТ Rust Mobile
сегодня в 15:41
Умные устройства Sber получили «космические навыки» ко Дню космонавтики
сегодня в 13:30
Появились фото макета iPhone 17 Air: самый тонкий смартфон Apple
сегодня в 11:59
Продажи HONOR Magic 7 стартовали в России
сегодня в 09:15
Apple перестала подписывать iOS 18.3.2 — откатиться больше нельзя
сегодня в 08:45
В России стартовали предзаказы на Nintendo Switch 2 за 60 000 рублей
сегодня в 07:55
Telegram удалил более 373 тыc. публикаций и каналов по запросам Роскомнадзора
вчера в 20:21

Обзоры на The GEEK