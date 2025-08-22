Первый ЗБТ глобальной Rust Mobile пройдет в ноябре 2025 года: идет прием заявок

В начале ноября 2025 года на iOS и Android пройдет первый закрытый бета-тест глобальной версии Rust Mobile. Об этом рассказали представители Level Infinite на выставке Gamescom 2025.
К участию будут допущены 30 000 игроков из семи стран:
- США;
- Канада;
- Великобритания;
- Германия;
- Франция;
- Япония;
- Таиланд.
Поддерживаться будут четыре языка: английский, японский, традиционный китайский и тайский.
Чтобы подать заявку на участие, нужно пройти регистрацию на официальном сайте игры. Разработчики также проводят отдельный набор для создателей контента. Пятьдесят блогеров получат специальный доступ к игре.
