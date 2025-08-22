Первый ЗБТ глобальной Rust Mobile пройдет в ноябре 2025 года: идет прием заявок | The GEEK
close
ИгрыНовости

Первый ЗБТ глобальной Rust Mobile пройдет в ноябре 2025 года: идет прием заявок

Тест будет доступен для 30 000 игроков.

В начале ноября 2025 года на iOS и Android пройдет первый закрытый бета-тест глобальной версии Rust Mobile. Об этом рассказали представители Level Infinite на выставке Gamescom 2025.

К участию будут допущены 30 000 игроков из семи стран:

  • США;
  • Канада;
  • Великобритания;
  • Германия;
  • Франция;
  • Япония;
  • Таиланд.

Поддерживаться будут четыре языка: английский, японский, традиционный китайский и тайский.

Чтобы подать заявку на участие, нужно пройти регистрацию на официальном сайте игры. Разработчики также проводят отдельный набор для создателей контента. Пятьдесят блогеров получат специальный доступ к игре.

Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
