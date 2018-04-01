Начались поставки странного смартфона на Linux
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Новости

Начались поставки странного смартфона на Linux

Pine Microsystems начала поставки необычного смартфона PinePhone Braveheart Edition. Его особенность кроется в операционной системе, которой попросту нет.

Первая ограниченная партия была отправлена заказчикам, а сам смартфон ориентирован на энтузиастов и разработчиков. Работает аппарат на Linux, который для начала нужно будет установить из предложенных сборок. Правда все они находятся в состоянии бета.

Pinephone Braveheart Edition 2

Характеристики устройства достаточно скромные. Дисплей на 5,95-дюйма с разрешением 720p, процессор Allwinner A64, 2 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной памяти. Ёмкость аккумулятора составляет 3000 мАч. Имеется поддержка Wi-Fi, Bluetooth 4.0, GPS/ГЛОНАСС, 4G, а также порт USB Type-C.

Стоимость PinePhone Braveheart Edition составляет 150 долларов.

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